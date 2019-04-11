Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об изменении меры пресечения главе фонда «Бэринг-Восток»

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об изменении меры пресечения главе инвестиционного фонда «Бэринг-Восток» Майклу Калви, а также бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Накануне СК посчитал, что им можно изменить заключение под стражу на домашний арест.

Майклу Калви нужно предоставить возможность работать, считает глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Федотов считает очень важным внимание к этой ситуации бизнес-омбудсмена Бориса Титова.