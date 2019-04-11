Израильский космический аппарат должен сегодня вечером совершить посадку на Луне
Накануне вечером был успешно проведён последний манёвр для снижения его высоты. Районом посадки выбрали Море Ясности, расположенное на видимой стороне Луны.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Накануне вечером был успешно проведён последний манёвр для снижения его высоты. Районом посадки выбрали Море Ясности, расположенное на видимой стороне Луны.
Сессия ПАСЕ призвала Россию сформировать свою делегацию в Ассамблею и выплатить взнос в СЕ. В принятой резолюции ПАСЕ «призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы сохранить общеевропейскую миссию СЕ и избежать выхода из организации крупнейшего государства.