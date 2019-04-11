Евросоюз дал Лондону полугодовую отсрочку для брекзита

Великобритания может решить вопрос выхода из ЕС в любой день вплоть до конца октября.

Великобритания избежала так называемого «жесткого» варианта брекзита – он должен был наступить в ночь на ближайшую субботу. Евросоюз на экстренном саммите дал Лондону новую отсрочку. Хотя британский премьер Тереза Мэй просила ЕС продлить дату брекзита лишь до конца июня, лидеры стран союза решили, что в этом нет смысла – за такой короткий срок королевский парламент мог так и не придти к консенсусу по этому вопросу. Большая часть стран ЕС, как пишет ВВС, склонялась к тому, чтобы и вовсе дать Лондону год на размышления, но президент Франции настаивал на совсем короткой отсрочке – до конца мая. В итоге Евросоюз пришел к компромиссному варианту.

Теперь для Великобритании открыты все варианты, включая новый референдум по брекзиту и его отмена. Если парламент все же одобрит соглашение, которое неоднократно отвергалось до этого, то выход страны из ЕС наступит в первый день следующего месяца, наступившего после успешного голосования.

Дата 31 октября связана со сменой руководства ЕС. 1 ноября заработает новый состав Европарламента и для союза важно, чтобы Великобритания не участвовала в работе обновленного правительства.