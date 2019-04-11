Первое чтение законопроекта о тестировании электронного голосования в Москве ожидается сегодня в Госдуме
Они подразумевают такую возможность уже на выборах в Мосгордуму этой осенью.
Сама по себе идея достойна внимания, но депутаты ясно торопятся, — сказал «Эху» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
Мельконьянц добавил, что уже были страны, которые отказались от подобной практики. Причиной отказа стали опасения о возможности обеспечения безопасности и сохранности системы от хакеров.