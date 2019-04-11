У Храма Христа Спасителя в Москве сегодня горели 12 бытовок
Площадь пожара составила 80 кв. м. Пострадавших нет. Принадлежность бытовок ИФ не уточняет. В районе Волхонки наблюдалось сильное задвмление.
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Площадь пожара составила 80 кв. м. Пострадавших нет. Принадлежность бытовок ИФ не уточняет. В районе Волхонки наблюдалось сильное задвмление.
Сессия ПАСЕ призвала Россию сформировать свою делегацию в Ассамблею и выплатить взнос в СЕ. В принятой резолюции ПАСЕ «призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы сохранить общеевропейскую миссию СЕ и избежать выхода из организации крупнейшего государства.