Верховный суд России проверит законность приговора бывшему директору Хованского кладбища Юрию Чабуеву

В ноябре прошлого года он был осужден на 11 лет колонии строго режима по обвинению в организации беспорядков.

Массовая драка со стрельбой произошла на крупнейшем столичном кладбище в мае 2016 года. В ней участвовали около 200 человек, троих забили насмерть, более 30 были ранены, 112 задержаны. По данным следствия, причиной конфликта стала борьба за территорию обслуживания. Установлено, что бывший начальник отделения «Ритуал» Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации «Здоровая нация» Александр Бочарников пытались вытеснить с территории кладбища трудовых мигрантов из Таджикистана. Допрошенные в суде свидетели показали, что у гастарбайтеров вымогали половину, а то и 90% заработка. Но те отказывались платить. Тогда вооруженные активисты, среди которых было много чеченцев, приехали выгонять таджиков.

Дела расследовались по нескольким статьям, в том числе тяжелым. В итоге 16 человек были приговорены к срокам от 3,5 до 11,5 лет колонии.

В ходе судебного разбирательства лишь один подсудимый признал вину, да и то частично. Остальные все отрицали.