Мещанский суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению по существу дела экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой

Ее обвиняют в хищении 133 млн рублей из бюджета, выделенных на театральный проект «Платформа».

Масляева – одна из нескольких фигурантов резонансного дела «Седьмой студии». По нему также проходят худрук «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Однако лишь Масляева признала свою вину. Она заключила досудебное соглашение и дала показания против других подсудимых. В результате дело экс-главбуха «Седьмой студии» было выделено в отдельное производство и может быть рассмотрено в особом порядке – без рассмотрения доказательств и показаний свидетелей. Другие фигуранты дела ранее полагали, что деньги, которые, по версии следствия, были похищены из Минкультуры, могла присвоить себе Масляева. Ее показания о том, что руководители «Седьмой студии» могли приказывать обналичивать деньги и подавать фиктивные отчеты, подсудимые отвергают.

В понедельник Серебренникова, Итина и Апфельбаум освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Таким образом Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты на продление меры пресечения.