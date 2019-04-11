Очередное заседание по делу о теракте в петербургском метро состоится сегодня

Подсудимые по-прежнему не признают вину, утверждают, что их пытали и хотят огласки СМИ.

Дело рассматривает Московский окружной военный суд, но заседания идут в Петербурге. Надо пояснить, что рассматривать дела о терроризме могут еще только Северо-Кавказский, Приволжский и Дальневосточный окружные военные суды. Уже как минимум трое из одиннадцати фигурантов дела заявили, что оговорили себя под пытками. Некоторые их подсудимых говорят, что показания из них выбивала в некой секретной тюрьме ФСБ. Члены Общественной наблюдательной комиссии уже потребовали от Генпрокуратуры и Следственного комитета проверить эти сообщения. Напомню, по версии обвинения подсудимые в разной степени помогали готовить теракт.

Напомним, теракт в петербургском метро случился два года назад. Тогда пострадало больше ста человек. Погибло пятнадцать человек и исполнитель теракта.