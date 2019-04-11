В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект об автономном российском интернете

Будет представлена новая версия, и она стала более компромиссной в отношении провайдеров, — говорил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Левин добавил, что целесообразно отложить вступление закона в силу до 1 ноября.

Законопроект может сильно повредить и обществу, и бизнесу, — говорил в эфире «Эха» редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков.

Авторы законопроекта утверждают, что законопроект необходим для обеспечения стабильной работы интернета в России в случае отключения страны от всемирной сети извне.