Сессия ПАСЕ призвала Россию сформировать свою делегацию в Ассамблею и выплатить взнос в СЕ.

В принятой резолюции ПАСЕ «призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы сохранить общеевропейскую миссию СЕ и избежать выхода из организации крупнейшего государства. Как заявил вице-спикер ГД Петр Толстой, резолюция не содержит гарантий соблюдения прав российских законодателей в Страсбурге. По его словам, своей резолюцией ПАСЕ фактически выдвигает ультиматум России, но с Москвой нельзя разговаривать таким языком.