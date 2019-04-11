Шесть человек пропали без вести в результате схода с рельсов грузового поезда в Китае.
Железнодорожный состав компании «Чалко», груженый бокситами, врезался в жилое строение. На месте развернута спасательная операция. Причины ЧП выясняются.
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Железнодорожный состав компании «Чалко», груженый бокситами, врезался в жилое строение. На месте развернута спасательная операция. Причины ЧП выясняются.
Оттепель — не теперь Массовые посадки сменились массовыми отпускалками. Того, что в СИЗО – под домашний, того, что под домашним – под подписку, а кого-то может и вовсе отпустят на все четыре стороны. Круговорот заключенных в природе – и никакого отношения к оттепели это не имеет. Есть временная перемена настроения и обстоятельств…