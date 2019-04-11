Профсоюз игроков НХЛ от имени Вячеслава Войнова подал апелляцию на его дисквалификацию.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Дата слушаний по апелляции будет объявлена позднее. О продлении дисквалификации Войнова было объявлено во вторник. Отстранение хоккеиста истечет 1 июля 2020 года, если с его стороны не будет противоправных действий. НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Они были сняты спустя 4 года, но бессрочное отстранение Войнова лига не отменила, продолжая расследование.