В Петербурге введут туристический сбор — 100 рублей в сутки.

Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на встрече с Владимиром Путиным. Как сообщают «Ведомости», сбор будет взиматься гостиницами с интуристов за каждый день проживания. Как передает ИФ, Путин идею поддержал. Губернатор рассчитывает, что в результате городской бюджет получит дополнительно один миллиард рублей. Эти деньги планируется направить на реконструкцию и ремонт исторического центра Петербурга и развитие туристической инфраструктуры.