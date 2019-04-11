На намерение СК отправить Майкла Калви под дом. арест повлияли его работа и  благотворительная деятельность.

Об этом ИФ рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его сведениям, следствие считает, что обстоятельства, послужившие основанием для ареста американского финансиста изменились. Вместе с тем, уточнил источник, следствие негативно относится к возможности освобождения обвиняемого по «делу Baring Vostok» под личное поручительство или залог. Решение о мере пресечения Калви сегодня примет Басманный суд.