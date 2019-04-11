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02:05, 11 апреля 2019

Срок следствия по  «делу Baring Vostok» продлён ещё на четыре месяца — до 13 августа.

Об  этом ИФ  сообщил информированный источник. По его словам, за это время следствие намерено провести различные экспертизы по  делу о  хищении у  банка «Восточный», допросить свидетелей и  изучить большой объём информации на  электронных носителях. Официально эта информация пока не подтверждена. Ранее следствие ходатайствовало об  изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест ключевым фигурантам: американскому финансисту Майклу Калви и  экс-предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву.



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