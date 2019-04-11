Об этом ИФ сообщил информированный источник. По его словам, за это время следствие намерено провести различные экспертизы по делу о хищении у банка «Восточный», допросить свидетелей и изучить большой объём информации на электронных носителях. Официально эта информация пока не подтверждена. Ранее следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест ключевым фигурантам: американскому финансисту Майклу Калви и экс-предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву.