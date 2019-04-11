Мать Ангелы Меркель Херлинд Каснер умерла в возрасте 90 лет.
В связи с этим представитель правительства ФРГ просил журналистов уважать частную жизнь канцлера Германии и ее семьи. Сейчас Меркель находится в Брюсселе на саммите ЕС по Брекзиту.
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В связи с этим представитель правительства ФРГ просил журналистов уважать частную жизнь канцлера Германии и ее семьи. Сейчас Меркель находится в Брюсселе на саммите ЕС по Брекзиту.
Оттепель — не теперь Массовые посадки сменились массовыми отпускалками. Того, что в СИЗО – под домашний, того, что под домашним – под подписку, а кого-то может и вовсе отпустят на все четыре стороны. Круговорот заключенных в природе – и никакого отношения к оттепели это не имеет. Есть временная перемена настроения и обстоятельств…