В Индии стартуют парламентские выборы

Они могут стать самыми многочисленными в мировой истории: в стране 900 миллионов избирателей – это больше, чем население Европы и Австралии вместе взятые.

Эти выборы могут также считаться и «самыми молодыми» в истории, отмечает газета «Эйшн эйдж». Дело в том, что около 65% населения страны моложе 35 лет. При этом индийцы — активные избиратели — явка в 2014 году составила более 66%. Поскольку голосующих очень много, процедура выборов долгая и сложная. Она пройдет в семь этапов с 11 апреля по 19 мая. Подсчет бюллетеней должен завершиться только к 23 мая.

За 543 места в нижней палате парламента борются около 8 тысяч кандидатов. Главная интрига состоит в том, сможет ли «Бхаратия джаната партии» повторить успех прошлых выборов, а действующий премьер Нарендра Моди стать премьером второй срок подряд. Основным противником правящей партии является «Индийский национальный конгресс». Это старейшая политическая организация Индии, которая привела страну к независимости в 1947 году. Ее нынешний лидер Рахул Ганди является выходцем из знаменитого политического клана Неру-Ганди.

В преддверии выборов власти усилили меры безопасности. Особенно это касается регионов так называемого красного пояса, где активно действуют боевики-маоисты, а также штатов Джамму и Кашмир, где активны исламистские группировки.