Главный редактор газеты «Ведомости» Илья Булавинов уже в следующем месяце может покинуть свой пост

В мае у него истекает контракт. Источники интернет-издания The Bell утверждают, что с большой вероятностью собственники газеты не продлят его. Основной владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев сказал изданию, что решения о кандидатуре главного редактора до сих пор нет, Булавинов от комментариев отказался. Ранее газета «КоммерсантЪ» написала, что Кудрявцев обсуждает продажу «Ведомостей» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу. Речь идет о сумме в 15 млн. евро.