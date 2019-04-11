Госдума сегодня во втором, основном чтении рассмотрит законопроект об изоляции российского сегмента интернета

Инициатива депутатов предполагает обеспечение Рунета необходимой инфраструктурой в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. В частности, предлагается создать правила маршрутизации трафика и организовать контроль над их соблюдением. Кроме того, в законопроекте речь идет о том, чтобы сократить объем данных россиян, передаваемых за рубеж, и установить техсредства, которые помогут определить источник передаваемого трафика. Ко второму чтению депутаты установили сроки вступления документа в силу – 1 ноября 2019 года. В свою очередь, операторов связи хотят обязать пользоваться национальной системой доменных имен с 1 января 2021 года. При этом, как рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, их освободят от обязанности блокировать запрещенные сайты, если они установят технические средства противодействия угрозам. По словам одного из авторов законопроекта сенатора Андрея Клишаса, на исполнение закона понадобится более 20 млрд рублей.

В пояснительной записке к законопроекту об автономности российского сегмента интернета указывается, что появление документа вызвано принятой в сентябре прошлого года стратегией национальной кибербезопасности США.

Агентство ТАСС, как сообщается, откорректировало высказывание главы Роскомнадзора Александра Жарова о суверенном рунете. В частности, как пишет интернет-издание «Медиазона», была убрана цитата о том, что соответствующий законопроект поможет в борьбе с мессенджером Telegram. Кроме того, утверждает издание, ряд СМИ, которые ссылались на агентство, удалили соответствующую новость. В удаленном сообщении, в частности, глава надзорного ведомства говорил, что закон о суверенном Рунете предполагает предупреждение распространения запрещенной информации.