Басманный суд Москвы должен рассмотреть сегодня вопрос о смягчении меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Следствие накануне попросило перевести его из СИЗО под домашний арест. Калви проходит по делу о хищении в крупных размерах из подконтрольного фонду банка «Восточный». Он и еще несколько фигурантов дела были арестованы в середине февраля.

Не стоит ожидать, что Калви отпустят на свободу без обвинительного приговора, заметил в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко считает, что только вмешательство президента может повлиять на позицию силовиков в этом деле.