США пригрозили ужесточить санкции против Кубы за поддержку правительства Венесуэлы

Об этом предупредил американский вице-президент Майкл Пенс на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Там обсуждалась гуманитарная ситуация в южноамериканской республике. Пенс напомнил, что на прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против судов, которые транспортируют на Кубу венесуэльскую нефть. Штаты и еще несколько десятков стран признают временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В свою очередь, Куба поддерживает нынешнего президента Николаса Мадуро.