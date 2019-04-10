Госдепартамент США предупреждает американцев о риске похищения при поездках в Россию

Гражданам Соединенных Штатов не рекомендуется ездить на Северный Кавказ и Крым. Американцы, которые живут в России или посещают ее, не раз задерживались должностными лицами, — говорится на сайте Госдепартамента. Те, кто решится на поездку в Россию, могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства. По степени опасности наша страна отнесена американским внешнеполитическим ведомством ко второй категории из четырех возможных.