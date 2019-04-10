Приставы не пустили сегодня посетителей на заседание по т.н. «пензенскому делу»

На слушания не попали журналисты «Росбалта», РАПСИ, «Фонтанки», ТАСС, «Невских новостей», «Новой газеты» и издания «Бумага». Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на неназванный источник, работники 224-го гарнизонного военного суда Петербурга действовали по распоряжению сотрудников ФСБ. Дело рассматривает на выезде коллегия судей Московского окружного военного суда во главе с Романом Мурановым. Виктора Филинкова и Юлиана Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе. Филинков отрицает вину, Бояршинов признает.