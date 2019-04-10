Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Согласно документу, он вступит в силу 1 октября. Предыдущий вариант законопроекта был принят Госдумой еще в марте, однако, верхняя палата парламента отклонила его и направила на доработку. Именно срок вступления запрета в силу вызвал разногласия между депутатами и сенаторами. Критики этого закона считают, что он лишь навредит туристической отрасли в российских городах. Авторы инициативы ссылались на жалобы людей, в чьих домах размещаются хостелы.