Суд в Перу вынес решение о задержании бывшего президента страны Педро Пабло Кучински

Он проходит по уголовному делу о коррупции. Как передает агентство Reuters, экс-президент сам сдался властям после выдачи ордера на его арест. Также суд распорядился поместить под стражу секретаря экс-президента и его водителя. По данным следствия, с 2004 по 2013-ый год бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с Кучински, почти 5 миллионов долларов. В то время экс-президент был министром экономики и премьер-министром. Сам он обвинение в получении взяток отвергает.