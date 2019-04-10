Россия готова услышать призыв ПАСЕ вернуть делегацию

Однако это произойдет только при условии равноправного диалога, настаивают в Москве. Права российской делегации не должны быть ущемлены, пояснил агентству РИА Новости зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Сегодня ПАСЕ в резолюции призвала российское руководство сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. В 2014 году представителей Москвы лишили в Совете права голоса, после чего Россия отказалась отправлять делегации на сессии ПАСЕ. С 2017 года наша страна не выплачивает взносы в бюджет Совета.