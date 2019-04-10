Владимир Путин поддержал идею ввести туристический сбор для иностранцев в Петербурге

Он составит 100 рублей в сутки. Это поможет отремонтировать здания в городе, — заверил исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

По словам Беглова, в прошлом году в Петербург приехали почти 4 миллиона туристов. Ожидается, что в этом году эта цифра будет больше. Между тем, в Российском союзе туриндустрии считают такую меру нецелесообразной. Там просят Беглова отложить введение сбора хотя бы до конца 2022-го года, — передает агентство Интерфакс.