Астрономы показали первое в истории изображение черной дыры

Снимок был сделан в рамках проекта Event Horizon Telescope. Фотографию удалось сделать при помощи восьми радиотелескопов, расположенных в разных странах. Космический объект находится в 26 тысячах световых лет от Земли. Предполагается, что он примерно в 4 миллиона раз массивнее Солнца. Данные были получены еще два года назад, но все это время шла их обработка.

Фотографии Черной дыры могут помочь ученым проверить достоверность различных теорий гравитации, — сказал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Сергей Попов. Это будет видно по тому, как будет вращаться черная дыра, — отметил эксперт.

Черная дыра находится в самом центре Млечного Пути, от нашей планеты она находится в 26 тысячах световых лет.