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22:01, 10 апреля 2019

В банке, который фигурирует в деле американского инвестора Майкла Калви, не удалось сместить руководство

Сменить председателя правления банка «Восточный» намеревался один из его акционеров Артём Аветисян. Ему принадлежит треть акций финансовой организации. Однако бизнесмен не получил поддержку независимого члена совета директоров, который мог бы обеспечить кворум, пишет газета Коммерсант. Он вышел из совета, вероятно из-за решения суда Кипра, вчера подтвердившего запрет Аветисяну менять главу банка. Заседание перенесли на неопределённый срок, добавляет РБК. В совете директоров банка 9 человек, четверо представляют интересы Baring Vostok, правда почти все, в том числе основатель фонда Майкл Калви, арестованы по обвинению в хищении у банка крупной суммы. Ещё четверо отражают интересы Аветисяна и его партнёра Юсупова, их Калви обвиняет в своём преследовании. Нынешний глава кредитной организации Александр Нестеренко не устраивает акционеров, у которых предположительно возник конфликт с Калви. Место председателя правления должен был занять его зам, финансовый директор «Восточного» Константин Рогов. Его до недавних пор в инвестфонд Baring Vostok тоже считали своим человеком, но незадолго до ареста Калви заподозрили в работе на Аветисяна, замечает Коммерсант.

Следователь сегодня попросил о переводе Майкла Калви из-под стражи под домашний арест. Басманный суд завтра рассмотрит это ходатайство.



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