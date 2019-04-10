Власти Польши отклонили заявки российских музеев на создание экспозиции о концлагере Собибор

В Москве считают, что отказ был сделан по формальным причинам. Министерство культуры России просит главу Еврокомиссии и бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска вмешаться в ситуацию. Как сказал агентству ТАСС представитель ведомства, заявки отправляли сразу несколько организаций, в том числе Музей Победы и Музей современной истории России. Концентрационный лагерь Собибор действовал в оккупированной нацистами Польше с 1942 по 43-ий годы. Он прекратил существование после восстания, которое возглавил советский лейтенант Александр Печерский.