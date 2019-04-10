Президент США Дональд Трамп называет попыткой государственного переворота расследование о вмешательстве России в президентские выборы. Главная цель заключалась в отстранении его от должности, — уверен глава Белого дома. В то же время Трамп сказал, что пока не видел отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимался расследованием вмешательства. Накануне глава американского Минюста Уильям Барр сказал, что в течение недели будет опубликован отредактированный вариант отчета комиссии Мюллера.