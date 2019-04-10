Полиция в Архангельске задержала семерых активистов из-за митинга против мусорного полигона, — об этом сообщает сайт ОВД-Инфо. Акция прошла в минувшее воскресенье. Власти говорили, что шествие и митинг были несогласованными, однако, в воскресенье никто задержан не был. На следующий день в полицию доставили десятерых участников протеста, во вторник – еще пятерых. Сегодня их оштрафовали на суммы до 200 тысяч рублей.