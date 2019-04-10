Заседание совета директоров банка «Восточный», где должна была решаться судьба руководства организации, отменено

Об этом газете «Ведомости» рассказали сразу два человека, близких к одному из акционеров и самому банку. «Восточный» фигурирует в деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Сейчас исполняющим обязанности председателя правления является Александр Нестеренко, который, как пишет Коммерсант, действует в интересах фонда. Сменить председателя, по данным газеты, хотел один из акционеров – Артем Аветисян. Пресса ранее писала, что именно корпоративный конфликт внутри банка мог стать причиной уголовного дела в отношении Калви и его партнеров.