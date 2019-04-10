СК России отрицает сообщения о наличии взрывчатки на обломках самолета польского президента Леха Качиньского

Следственный комитет России отрицает сообщения о наличии взрывчатки на обломках самолета польского президента Леха Качиньского. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, сообщения польских журналистов по этому поводу являются неуклюжей попыткой подвергнуть сомнению очевидное. У российского следствия нет никаких сомнений относительно обстоятельств катастрофы, — подчеркнула Петренко, — речь идет об ошибке экипажа в непростых погодных условиях. Ранее польская пресса написала, что специалисты британского министерства обороны якобы обнаружили следы тротила на обломках правительственного самолета. Ровно 9 лет назад при падении Ту-154 под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Польши и другие высокопоставленные чиновники, а также все высшее военное командование страны.