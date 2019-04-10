Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с обоими кандидатами на пост президента Украины

Сначала это будет Владимир Зеленский, а чуть позже – действующий глава государства Петр Порошенко, — сказали агентству ТАСС в Елисейском дворце. Обе встречи запланированы на пятницу. Они пройдут в Париже. Сообщается также, что Порошенко в этот день намерен посетить в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. В штабе президента Украины сказали, что знают о предстоящей встрече Зеленского с Макроном, но комментировать эту тему не стали.