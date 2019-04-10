Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в день двух драк погуляли почти на 400 тысяч рублей

Это общая сумма счетов за отдых в стриптиз-клубе «Эгоист» и кафе «Кофемания». Чеки заведения оказались в материалах уголовного дела игроков, — передает агентство «Москва». Кокорина, Мамаева и еще нескольких фигурантов дела обвиняют в двух нападениях в центре столицы. С осени прошлого года они находятся в СИЗО. На днях процесс по этому делу стартовал в Пресненском суде. Футболисты частично признали свою вину.