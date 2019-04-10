Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан

Они предлагают наказывать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а для тех, кто занимает выборные должности — от 100 до 500 тысяч. Как говорится в пояснительной записке, которую цитирует агентство ТАСС, в последние годы в России участились случаи, когда чиновники разных уровней выражают презрительное отношение к гражданам, особенно к социально незащищенным слоям населения. Ранее с предложением принять закон о наказании представителей власти за неуважение к гражданам выступил депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг.