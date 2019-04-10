Соединенным Штатам не удалось отговорить Европу от проекта «Северный поток – 2», признают в Вашингтоне

По словам американского госсекретаря Майка Помпео, внешнеполитическое ведомство делало все возможное и, в первую очередь, пыталось отговорить от строительства ветки газопровода Германию. Однако, Берлин, по всей видимости, нацелен на продолжение работ, — добавил Помпео. Он заверил, что США работают с Германией по вопросу об обеспечении поставок энергоресурсов через Украину. Вашингтон ранее неоднократно грозил санкциями проекту «Северный поток – 2», а также европейским участникам этого консорциума.