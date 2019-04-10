Тысячи жителей ливийской столицы покинули свои дома после начала вооруженных столкновений на окраинах Триполи

На город наступает Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара. Люди говорят о том, что в небе над городом были замечены самолеты сил Хафтара, агентство Reuters сообщает о том, что в Триполи слышна канонада. Сам командующий Ливийской национальной армией уверяет, что не откажется от наступления на ливийскую столицу, несмотря на давление мирового сообщества. По его словам, цель наступления – освободить столицу от коррупционеров и террористов. Силы, верные Хафтару, воюют с подразделениями Правительства национального согласия, которые признаны мировым сообществом.