Сегодня будут сыграны два четвертьфинала футбольной Лиги Чемпионов

О том смогут ли авторы сенсаций Манчестер Юнайтед и Аякс пройти еще более именитых соперников:

Аякс выбил из розыгрыша действующего обладателя титула Реал, разгромив его в Мадриде со счетом 4:1. Даже со скидкой на кризис в испанском клубе результат выглядит невероятным. Следующим соперником голландского клуба станет бессменный чемпион Италии Ювентус в Криштиану Роналду в составе. Юве в последние годы часто подбирался к трофею и даже играл в финале, но для того, чтобы победить не хватало деталей. Возможно с приходом Роналду картина сложится окончательно. Для лидеров Аякса Фрэнки де Йонга и Матэйса де Лихта эта весна скорее всего станет последней в составе амстердамской команды. Де Йонг уже продан в Барселону. Туда же может отправиться и де Лихт. Есть у Аякса и серб Душан Тадич, который уже забил три десятка голов во всех турнирах, но шансы Ювентуса все же выглядят более основательными. Манчестер Юнайтед выбрался из невероятно сложно ситуации и сумел пройти Пари-Сен-Жермен после домашнего поражения со счетом 0-2. следующее испытание представляется еще более сложным – Барселона с Лионелем Месси. Хорошо организованному каталонскому клубу предстоит играть фактически с новой командой, которую создает Олле-Гуннар Сульшер. Звезд в МЮ хватает, но сделать из них команду предшественнику Сульшера Жозе Моуриньо не удалось. С другой стороны поражение не станет для МЮ фатальным и команда будет более раскованной, чем Барса.

Канал Матч ТВ покажет встречу Лиги Чемпионов Манчестер Юнайтед – Барселона, начиная с 22 часов.