Вместо фильма «Братство» на закрытии Московского кинофестиваля покажут документальную ленту «Встреча с Горбачевым»

Вместо фильма «Братство» Павла Лунгина на закрытии Московского кинофестиваля покажут документальную ленту «Встреча с Горбачевым». Как рассказали в пресс-службе фестиваля, в этой картине с бывшим президентом СССР общается немецкий кинорежиссер Вернер Херцог. Ранее программный директор форума Кирилл Разлогов говорил, что на закрытии хотят показать драму об Афганской войне, однако, с критикой картины Павла Лунгина выступили в Госдуме и Совете Федерации. Там призывают отказаться от показа картины 9 мая и обвиняют режиссера в искажении событий. Картина «Братство» пока еще не получила прокатного удостоверения.