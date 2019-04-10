В банке «Восточный», который фигурирует в деле основателя фонда Baring Vostok Калви, попытались сместить председателя
Совет директоров обсуждал соответствующий вопрос на сегодняшнем заседании. Как пишет газета Коммерсант, акционер банка Артем Аветисян не смог заручиться поддержкой независимого члена совета. Тот решил сложить с себя полномочия. Нынешний глава банка Александр Нестеренко, как отмечает газета, действует в интересах Baring Vostok. Майкл Калви был арестован по обвинению в хищении крупной суммы у банка «Восточный». Сегодня следствие попросило Басманный суд заменить СИЗО на домашний арест. Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен уже завтра.