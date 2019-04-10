США не исключают продления с Россией договора о стратегических наступательных вооружениях, если страны устранят все противоречия. К этому соглашению Вашингтон предлагает также подключить Китай.

Без Китая соглашение между Россией и США будет неполным, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Он отметил, что угрозы для его страны, если говорить о ядерном потенциале, возрастают. «Возможно, всё кончится тем, что мы будем работать только с русскими над новым соглашением. Может быть, это не получится», — объявил Помпео на слушаниях в Сенате. По его словам «если США удастся достигнуть прочных договорённостей по контролю за оружием, то соглашение будет», это цитата по Интерфаксу. Россия в свою очередь призывает Штаты сохранить договор по ракетам средней и меньшей дальности. Без него другой документ окажется под серьёзным вопросом, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его мнению, Москве нужно договариваться с США о продлении соглашения о стратегических наступательных вооружениях. Срок нынешнего истекает в 21м году. На вооружении России и США к этому моменту должно остаться по полторы тысячи ядерных боезарядов. И вдвое меньше развёрнутых баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

Совет Федерации сегодня принял заявление с осуждением политики НАТО. Сенаторы также обеспокоены судьбой совместного с США договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений.