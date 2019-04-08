Уполномоченный по правам человека Борис Титов приветствует смягчение меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви, и считает, что это достижение общественности. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Самое главное, что дело сдвинулось с мертвой точки, благодаря, конечно, позиции, которую предпринимательское сообщество заняло, и в целом общественность», — сказал он.

Б.Титов считает несправедливым нахождение под стражей других фигурантов.

«Не все, как мы видим, решается сразу. Нам бы хотелось, чтобы это был не только Майкл Калви, но и все его товарищи и партнеры, которые находятся в СИЗО, чтобы им также была изменена мера пресечения», — отметил он. По его убеждению, наилучшей мерой пресечения обвиняемым предпринимателям является залог, который с одной стороны даст им возможность продолжить работать.

«Домашний арест — это все-таки ограничения. Поэтому хотели бы, чтобы это был хотя бы залог. Тогда бы это было реальное изменение ситуации», — отметил он.

Б.Титов добавил, что продолжает заниматься делом Майкла Калви и сейчас организовывает независимую экспертизу материалов.