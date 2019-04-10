Власти США не исключают, что договор о стратегических наступательных вооружениях с Россией может быть продлен

Это необходимо сделать, если удастся выработать приемлемый вариант, — считает американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, это соглашение, по большей части, соблюдается в отличие от Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Также глава Госдепартамента выступает за подключение к ДСНВ других стран, в частности, Китай. Действия этого соглашения завершится в 2021-ом году, но Москва и Вашингтон смогут договориться о его продлении еще на 5 лет.