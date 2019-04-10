ГИБДД предлагает увеличить с 500 до 3 тысяч руб. штраф за превышение скоростного режима на 20 или 40 километров в час

ГИБДД предлагает увеличить с 500 до 3 тысяч рублей штраф за превышение скоростного режима на 20 или 40 километров в час. По словам замглавы ведомства Олега Понарьина, это должно остановить рост ДТП в России. Он напомнил, что Госавтоинспекция также предлагает ввести административную ответственность за превышение скорости на 10 или 20 километров в час. Но при этом выступают за то, чтобы отложить вступление нормы как минимум на два года.