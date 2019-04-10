Цена на нефть растет на биржах. Баррель марки Brent торгуется выше 71 доллара, — передает агентство Bloomberg. Аналитики связывают подорожание с данными американского министерства энергетики о росте запасов нефти при снижении объемов бензина. Ранее сообщалось, что стоимость нефти превышала в ходе торгов максимальное значение с ноября прошлого года. Это произошло после того, как ряд стран-членов ОПЕК отчитались о снижении добычи.