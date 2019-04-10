Действующий президент Украины Петр Порошенко вновь сдает анализы

На этот раз, он приехал на киевский стадион «Олимпийский» в волонтерскую антидопинговую организацию VADA, — пишет интернет-издание «Украинская правда». Результаты должны быть готовы через три дня. Повторная экспертиза проводится по инициативе украинского боксера Владимира Кличко. Он усомнился в подлинности допинг-проб, которые Порошенко и второй кандидат в президенты Владимир Зеленский сдали еще 5 апреля, поскольку, по словам Кличко, невозможно сразу получить результаты проб. А между тем оба политика практически сразу обнародовали данные.