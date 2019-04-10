Решение о выдаче прокатного удостоверения фильму «Братство» Лунгина примут после обсуждений в Минкультуры 12 апреля

Решение о выдаче прокатного удостоверения фильму «Братство» режиссера Павла Лунгина будет принято после обсуждений в Минкультуры 12 апреля. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе министерства.

Прокат фильма был запланирован на 9 мая. Однако член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что эта картина про войну в Афгаистане вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события.

Депутат Александр Шерин предложил провести показ фильма в Госдуме:

Между тем, на показ фильма в Минкультуры в эту пятницу пригласят и депутатов Госдумы и Павла Лунгина. Затем состоится обсуждение и в «пятницу-субботу» будет принято решение, с какого числа выдавать прокатное удостоверение фильму,— сообщил источник ТАСС в министерстве. Вряд ли просмотр фильма «Братство» в Госдуме приведет к решению о невыдаче прокатного удостоверения, — сказал в эфире «Эха» журналист Артемий Троицкий. По его словам, к такому выводу можно прийти, если обратить внимание на прошлые работы этого режиссера. Троицкий добавил, что в Госдуме проводят просмотры фильмов, поскольку им легче разбираться в таких вопросах, чем в проблемах например экономики