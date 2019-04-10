Партия премьер-министра Израиля Нетаньяху побеждает на парламентских выборах после подсчета почти 100% голосов

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает на парламентских выборах после подсчета почти 100% голосов. Сразу после окончательной победы начнется создание нового парламента, заявил Нетаньяху, выступая перед сторонниками.

Это будет правое правительство, но Нетаньяху намерен быть премьер-министром всего Израиля: правых и левых, евреев и не евреев. Формирование новой парламентской коалиции не вызовет трудностей у премьер-министра Израиля. Вместе с тем удивительна поддержка, оказанная оппоненту действующего главы правительства. Такое мнение «Эху» высказал израильский политолог Алекс Векслер. Бени Ганц ранее высказывал намерение стать премьер-министром, который преуспеет в формировании широкой коалиции представляющей весь Израиль. Иностранные наблюдатели пророчат уже пятый срок премьерства Биньямину Нетаньяху после подсчета почти ста процентов бюллетеней, опущенных накануне в избирательные урны гражданами Израиля. Партии Нетаньяху, несмотря на почти равные результаты с блоком «сине-белых», вероятнее всего, вновь удастся возглавить правительство благодаря поддержке идеологически близких ему фракций, сообщает Би-би-си. Действующий и будущий премьер сможет опереться на союзников среди других правых партий и собрать правящую коалицию. Чтобы заручиться поддержкой избирателей Нетаньяху пошел на сотрудничество с радикальной партией последователей раввина Меира Кахане, вызвав резкую критику в обществе и среди американских евреев. За несколько дней до выборов в интервью местному ТВ премьер пообещал в случае победы аннексировать палестинские территории, где расположены еврейские поселения, отмечает обозреватель сайта. За Биньямина Нетаньяху и правые партии в последние годы голосуют репатрианты из Советского Союза, однако среди поколения иммигрантов 90-х есть те, кто готов отдать голос партии его соперника-центриста. Наблюдатели называют нынешнюю предвыборную кампанию самой скандальной за последние десятилетия. За полтора месяца до выборов генеральный прокурор Израиля заявил, что намерен предъявить Нетаньяху обвинения, в частности, в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса.